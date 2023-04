Nove allievi in gara, di cui 4 ballerini e 5 cantanti: cosa vedremo nella quinta puntata del serale di Amici? Va in onda sabato 15 aprile la puntata che segna il giro di boa. Uno l’eliminato di Amici del 15 aprile, il cui nome è emerso in rete dopo la registrazione di qualche giorno fa.

Anche quest’anno, infatti, la fase serale del programma di Maria De Filippi non va in onda in diretta. Viene registrata preventivamente per essere trasmessa di sabato sera.

Nella quinta puntata del serale di Amici anche due ospiti. Spazio alla musica con Clara Soccini, che canta Origami All’Alba, brano della fiction di grande successo Mare Fuori. Spazio alla comicità con l’intervento di Francesco Cicchella, pronto a far ridere il pubblico di Canale 5. Ma spazio soprattutto ai nove concorrenti rimasti in gara nella quinta puntata del serale di Amici in sfida in tre squadre diverse, ognuna delle quali è guidata da una coppia di docenti.

In giuria Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, chiamati a valutare le esibizioni dei cantanti e dei ballerini.

Dalle anticipazioni emerse in rete apprendiamo che al ballottaggio finale sono andati la cantante Federica e il ballerino Ramon, in entrambi i casi un’eliminazione che fa discutere. Da un lato infatti abbiamo la cantante autodidatta sostenuta da Arisa sin dal suo ingresso nel talent show; dall’altro il bravissimo ballerino fortemente voluto dalla maestra di classico, Alessandra Celentano.

Le squadre del serale di Amici

Zerbi-Celentano: Ramon, Gianmarco, Isobel, Piccolo G. e Aaron;

Todaro-Arisa: Wax, Federica, Mattia e Alessio;

Cuccarini-Emanuel Lo: Megan, Samu, Maddalen, Ndg, Angelina e Cricca.

I concorrenti al serale di Amici