La terza puntata di Rocco Schiavone 5 va in onda stasera, venerdì 14 aprile, in via del tutto eccezionale. Si tratta del penultimo appuntamento con la quinta stagione della serie con Marco Giallini.

Ecco le anticipazioni sulla terza puntata di Rocco Schiavone 5 dal titolo Punti di vista.

Nonostante l’errore commesso sul caso dell’omicidio della professoressa Martinet, Rocco riprende le indagini con determinazione. Oltre all’aiuto della squadra, anche la giornalista Sandra Buccellato trova importanti informazioni sulla studiosa di Leonardo da Vinci e sulle sue pubblicazioni. Così, Sandra e Rocco ritrovano un equilibrio tutto loro, fatto di lavoro e sarcasmo. Intanto, l’agente Deruta è nel pieno della sua crisi sentimentale ed è proprio Schiavone ad aiutarlo a trovare il coraggio per vivere la vita che tanto desidera. Dai trascorsi accademici della professoressa uccisa emerge una nuova pista e questa volta il caso viene risolto. Rocco avrebbe bisogno di ritrovare un po’ di pace, ma il suo passato torna a bussare con urgenza e non può più essere ignorato.

Nel cast di Rocco Schiavone 5: Marco Giallini nei panni di Rocco Schiavone; Christian Ginepro è l’agente Domenico D’Intino; Massimiliano Caprara è l’agente Michele Deruta; Gino Nardella è l’agente Ugo Casella; Ernesto D’Argenio è Italo Pierron; Alberto Lo Porto è il vice ispettore Antonio Scipioni; Francesco Acquaroli è Sebastiano Carucci; Miriam Dalmazio interpreta Marina, la moglie defunta di Schiavone, raccogliendo il testimone da Isabella Ragonese; Claudia Vismara è Caterina Rispoli; Carlo Ponti di Sant’Angelo è Gabriele; Anna Bellato è Cecilia Porta; Valeria Solarino è Sandra Buccellato. New entry, Diane Fleri nei panni di una ruvida ispettrice francese, molto simile a Schiavone.

La terza puntata di Rocco Schiavone 5 va in onda stasera alle 21:30 su Rai2. Il prossimo e ultimo appuntamento con la serie è previsto per il 26 aprile.

