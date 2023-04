Tapiro d’oro a Massimo Giletti. Si chiudono così queste concitate ore che hanno seguito l’annuncio della chiusura, a sorpresa, di Non è l’Arena. Ogni anno, proprio in questo periodo, si discute del futuro di Massimo Giletti e della sua trasmissione ma mai come quest’anno, come un fulmine a ciel sereno, ecco arrivare la risposta definitiva: Non è l’Arena chiude i battenti.

Proprio in seguito a quanto è successo, Striscia la Notizia ha pensato bene di inviare Valerio Staffelli a consegnare il Tapiro d’oro a Massimo Giletti. In un’anteprima si sente l’inviato di Striscia chiedere: “Non è che Fabio Fazio, che la fece mandare via dalla Rai…E Fazio andrebbe a La7?”, “Neanche i Dumas padre e figlio potrebbero scrivere una sceneggiatura di questo tipo. Ma Cairo è più bravo ancora”, replica Giletti che poi aggiunge: “Magari vengo a Mediaset” e ancora “Bisogna chiedere a Cairo il perché mi abbiano mandato via, forse l’ha fatto perché sono juventino”.

Valerio Staffelli però non si fermerà qui e dopo la consegna del Tapiro d’Oro a Massimo Giletti tirerà in ballo le polemiche legate allo speciale su Matto Messina Denaro e così il diretto interessato risponderà a tono: “L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti”. I fan sono già pronti davanti allo schermo per assistere alla consegna del quinto Tapiro d’oro al loro beniamino.

Quello che sappiamo al momento è che La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma che da domenica prossima non sarà in onda e che la rete “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”.