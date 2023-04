Qualora foste in cerca di un nuovo smartphone top di gamma, dotato di ottime caratteristiche, funzionalità e prestazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata all’offerta del Samsung Galaxy S23 disponibile su Amazon con uno sconto del 10% e al prezzo di 879,90 euro (invece di 979 euro di listino). Il device Android è venduto e spedito dall’e-commerce, in versione italiana, nelle colorazioni Green e Lavender, e nella confezione è incluso il caricatore. I resi e la consegna sono gratuiti, inoltre, per questo prodotto avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Offerta Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

Il Samsung Galaxy S23 5G (2023) presenta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con una risoluzione 2340 x 1080 pixels FHD+ e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Sotto la scocca troviamo il potente e performante processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 for Galaxy, affiancato a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’ultimo flagship del colosso sudcoreano mostra sul retro un modulo a tripla fotocamera composto da: un sensore grandangolare da 50MP OIS, un ultra-wide da 12MP e un teleobiettivo da 10MP; davanti troviamo una fotocamera selfie da 12 MP. Inoltre, è possibile utilizzare funzioni come autofocus, Zoom Ottico a 3x, Zoom Digitale fino a 30x, Flash LED, Slow Motion e registrazioni video UHD 8K a 30fps.

Quanto a connettività il nuovo Samsung Galaxy S23 presenta: 5G, USB Tipo-C, Bluetooth 5.3, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, NFC e tecnologia di localizzazione GPS, Glonass, Beidou, Galileo e QZSS. Quanto all’autonomia, il dispositivo è alimentato da una batteria tipica da 3900mAh e la confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida. Lato software il flagship sfrutta il sistema operativo Android 13. Insomma, un piccolo gioiellino disponibile su Amazon a un prezzo davvero ottimo.

Continua a leggere su optimagazine.com