Vengono segnalati in queste ore fastidiosi problemi con il sito Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le segnalazioni di diversi utenti facilmente reperibili sui social. Momento delicato dal punto di vista fiscale per tanti italiani e forse server sotto stess per l’elevato numero di accessi alla piattaforma. Si potrebbe spiegare in questo modo quanto venuto a galla oggi, fermo restando che la situazione dovrà essere monitorata con grande attenzione nelle prossime ore. L’auspicio di tutti è che il flusso di traffico in entrata possa essere gestito in modo consono dai tecnici.

Cosa sappiamo al momento sui problemi riscontrati con il Agenzia delle Entrate Riscossione oggi

Situazione che per certi versi ricorda quella che abbiamo trattato alcune settimane fa con un altro articolo, anche se in questo caso il disservizio sembra presentarsi in altre modalità per coloro che provano ad accedere alla piattaforma. Sostanzialmente, siamo al cospetto di una sorta di timeout, con la richiesta di accesso al sito Agenzia delle Entrate Riscossione che a quanto pare non va a buon fine spesso e volentieri. Vedere per credere la testimonianza che potete trovare qui di seguito:

“Sono giorni che provo ad entrare nell’area riservata del vostro sito tramite CNS (la tessera sanitaria), ma viene impedito perchè dice che il tempo di connessione è troppo lungo. Volete far funzionare i siti? Sono entrambi vostri, ma da quello che capisco uno non sa quello che fa l’altro. Se volete che la gente controlli i propri pagamenti è bene darne la possibilità”.

Insomma, i problemi si verificano a fasi alterne con il sito Agenzia delle Entrate Riscossione, senza dimenticare quello “standard”. Vi faremo sapere appena ci saranno feedback più concreti da parte dello staff. A voi come stanno andando le cose oggi 14 aprile? Fateci sapere.

