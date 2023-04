Nel finale di Blue Bloods 13 tornano due personaggi dal passato dei Reagan. Come svelato da TVLine, ci saranno Jennifer Esposito e Sami Gayle, rispettivamente nei panni di Jackie Curatola, la vecchia partner di Danny, e Nicky, la figlia di Erin.

Jennifer Esposito faceva parte del cast principale di Blue Bloods delle prime due stagioni. Nel finale di Blue Bloods 13 vedremo Danny e Baez collaborare con Jackie, diventata ora capo della polizia, su un caso di omicidio. Il potenziale serial killer ha tutte le caratteristiche del Dr. Leonard Walker (già visto di recente nella serie tv).

Per quanto riguarda la figlia di Erin, Nicky Reagan-Boyle è stata una presenza fissa durante le prime 10 stagioni dello show, salvo poi riapparire l’ultima volta in un episodio di dicembre 2020. In teoria, Nicky doveva già tornare in Blue Bloods la scorsa stagione, ma lo showrunner Kevin Wade ha dichiarato a TVLine di non essere riuscito a trovare uno spazio giusto per lei.

“A volte i personaggi invecchiano, maturano; Nicky è andato al college e poi si è trasferita a San Francisco”, ha affermato Wade. “Quindi ho capito che non eravamo in grado di raccontare nuove storie per lei. Poi, la distanza si è allungata e abbiamo capito che dovevamo riportarla nella serie almeno per una cena in famiglia.”

Oltre al ritorno di questi due personaggi, il finale di Blue Bloods 13 vedrà anche Eddie e Jamie indagare su un vecchio cliente di Erin che lo aveva incriminato per molestie. Frank si scontra ancora una volta con il sindaco Chase (la guest star Dylan Walsh) dopo aver annunciato che sta dando potere alla polizia di New York per togliere dalla strada i senzatetto, con l’aiuto dell’arcivescovo Kearns (Stacy Keach).

Blue Bloods 13 va attualmente in onda su Rai2 quasi in contemporanea USA. Il finale di stagione è previsto a giugno in Italia.

