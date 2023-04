No Return di Alanis Morissette è una storia di rispetto e personalità. Con questo brano la cantautrice di Jagged Little Pill fa propria la versione originale registrata e interpretata da Craig Wedren & Anna Waronker per la colonna sonora della serie TV Yellowjackets. Per la seconda stagione, il testimone passa ad Alanis Morissette e si rivela una scelta azzeccata.

No Return di Alanis Morissette

Il fuzz e le distorsioni varie, oltre alle dissonanze, sono ancora più presenti rispetto alla versione pubblicata nel 2022 da Craig Wedren & Anna Waronker. Con la sua voce, Alanis Morissette rende tutto ancora più disturbante e viscido, un add-on viscerale che si sposa perfettamente con l’arrangiamento.

Il brano, come già detto, fa parte della colonna sonora della serie TV Yellowjackets, ora distribuita in Italia – disponibile dal 12 aprile – su Paramount+ in cui è già presente la seconda stagione. L’ultimo album in studio di Alanis Morissette è The Storm Before The Calm, pubblicato nel 2022 come decima esperienza in studio.

Yellowjackets, la trama

Yellowjackets è una serie televisiva firmata da Ashley Lyle e Bart Nickerson che ha debuttato il 14 novembre 2021 su Showtime. La trama si muove in un doppio spazio temporale: nel 2021 e nel 1996. Nel 1996 la squadra di calcio femminile Yellowjackets, originaria del New Jersey, prende un volo diretto per Seattles per partecipare a un match. Mentre l’aereo sorvola sul Canada, il velivolo precipita sull’Ontario e lì i superstiti rimarranno per 19 mesi.

Nel 2021 quattro protagoniste si ritrovano a ricostruire la vicenda e le loro vite, ricordando la discesa nelle tenebre di quella terribile avventura e facendo i bilanci su cosa sia stata la loro esistenza in funzione di quell’incubo. La serie TV mette insieme vari stili, dall’horror al thriller, fino al teen drama, ed è una delle novità più acclamate dalla critica.

Testo

[Verse 1]

It was cool, nothing fire, nothing broke

Keep simple, nothing tired, nothing old [Chorus]

Same as you

Same as you [Verse 2]

Oh, so cute, so revival, so alone

Birthday suit, just a smile, no one home [Chorus]

Same as you

Same as you [Outro]

No return, no return, no reason

No return, no return, no reason

No return, no return, no reason

No return, no return, no reason

Traduzione