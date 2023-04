Chi punta ad un impiego in una PA è costantemente alla ricerca di una valida app per quiz dei concorsi pubblici. La costante esercitazione con un simulatore di una qualsiasi prova per una selezione presso un ente può fare la differenza in molti casi. Concorsando è di certo una delle soluzioni più note a questo scopo e nel presente approfondimento capiremo quali sono gli strumenti messi a disposizione di tantissimi aspiranti impiegati pubblici grazie al tool.

Funzionamento

L’app di Concorsando è disponibile (di base) in formula del tutto gratuita sul Play Store per smartphone Android e su App Store Apple per gli iPhone e gli iPad. L’applicazione mobile è l’alter ego del simulatore quiz omonimo presente anche sul portale Concorsando.it. L’esperienza studiata per gli smartphone e tablet, tuttavia, risulta essere maggiormente accessibile in molte situazioni e contesti diversi.

Concorsando è un’app per quiz dei concorsi pubblici, principalmente. Prima di scendere nel dettaglio delle funzioni del simulatore, è giusto tuttavia precisare come lo strumento serva anche ad altro. Dal menù principale del tool, ad esempio, è possibile sempre tenere sotto controllo le notizie del blog Concorsando appunto. Queste ultime riguardano tutti gli aggiornamenti sulle selezioni appena aperte, in corso e in scadenza. Dallo stesso percorso è poi possibile accedere a corsi online su varie materie tipicamente oggetto delle prove per entrare a far parte di una PA. Ancora, l’applicazione si presenta anche con il suo e-commerce interno. Grazie alla partnership con il gruppo editoriale Simone, è possibile acquistare anche i manuali per la preparazioni a qualsiasi selezione pubblica.

Ritornando invece alla principale funzione dell’app Concorsando come simulatore dei quiz dei concorsi pubblici, ecco cosa è possibile fare con lo strumento. Dal menù principale dell’app, si accede all’ampia voce relativa alle banche dati per i concorsi. In mancanza di quelle ufficiali, sono presenti quelle create appositamente, sulla base delle materie delle prove previste per le selezioni. Ogni utente può eseguire una o più prove personalizzate, impostando autonomamente i parametri preferiti. Tra questi c’è il numero di domande per materia, tempo a disposizione e punteggi, Si possono anche sfidare gli altri candidati: alla fine si otterrà la propria posizione in graduatoria rispetto a tutti coloro che avranno utilizzato la stessa modalità di esercitazione.

L’app Concorsando resta gratuita di base ma il tempo di esercitazione sul simulatore e determinate funzioni sono limitate nel caso non si scelga di passare ad una versione premium. Solo con quest’ultima si potranno effettuare un numero infinito di prove d’esame, si potrà restringere maggiormente il campo con i filtri per scegliere la propria prova simulata del concorso. Ancora, gli utenti “paganti” possono stampare le proprie prove, ordinate pure secondo il criterio alfabetico, riascoltare le domande grazie ad una voce che rileggerà domande esatte e quelle sbagliate, per un rapido e veloce ripasso.

Tutti i plus su descritti hanno naturalmente un costo, neanche troppo esiguo. L’abbonamento alla versione premium dell’app Concorsando è disponibile in due soluzioni: con pagamento di 6,99 euro al mese e di19,99 euro all’anno.

Usabilità

L’utilizzo di Concorsando come app per quiz dei concorsi pubblici è estremamente semplice. Attraverso una semplice ricerca per parole chiave, sarà semplicissimo procedere al download della banca dati di proprio interesse sulla quale esercitarsi. Ad ogni aggiornamento della stessa, si riceverà una notifica per procedere all’arricchimento del database del domande. Proprio il sistema di alert in app (contrassegnato dal classico simbolo della campanella) è pure molto comodo per ricevere ogni novità sul mondo delle selezioni pubbliche.

Uno strumento così complesso e anche ricco di risorse non poteva che essere a pagamento. Difatti, l’esperienza migliore possibile per la preparazione ad una selezione pubblica resta quella fruibile dopo un abbonamento premium, anche se sarebbe stato auspicabile un costo mensile di prova più basso rispetto ai quasi 7 euro su menzionati. Resta da sottolineare che con un unico abbonamento, questo è chiaro, proprio il simulatore sarà utilizzabile sia da app mobile che da versione web dello stesso strumento.

