La nuova Xiaomi Band 8 è dietro l’angolo: è oramai ufficiale che verrà lanciata nel corso dell’evento del prossimo 18 aprile, in cui si concretizzerà anche la presentazione globale dello Xiaomi 13 Ultra. A meno di una settimana dal rilascio, Lei Jun (CEO dell’azienda produttrice cinese) ha rivelato che il dispositivo potrà essere indossato come ciondolo e accessorio di moda, perfino su una scarpa.

Quanto emerso in queste ore segna un vero e proprio punto di svolta rispetto al passato, almeno nel design. La prima cosa da dire è che il cinturino del telefono sarà diviso in due, non più un pezzo unico. In pratica, l’accessorio renderà il fitness tracker molto più simile ad uno smartwatch. Le novità non finiscono qui: come trapelato dalle prime immagini con protagonista la nuova uscita hardware, ci sarà da divertirsi nel ptovare tutte le modalità di utilizzo del device. In primis, questo potrà sempre essere indossato al polso ma anche ancorato ad una sorta di laccetto/portachiavi. Altre soluzioni possibili potrebbero essere quelle di appendere il device ad una vera e propria collana come ciondolo o posizionare lo stesso device su una scarpa. Magari, proprio a quest’ultima alternativa, sarà associata una specifica funzione per il tracciamento della propria attività sportiva.

A parte la rivoluzione nell’estetica della prossima Xiaomi Band 8, ecco cosa si attende per il fitness tracker. Il display del dispositivo dovrebbe essere AMOLED con una diagonale da 1,62 pollici con modalità Always On Display. Le tipologie di allenamento registrabili dovrebbero essere anche più di 100. Il prezzo del successore dell’attuale Xiaomi Mi Band 7 dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 CNY, al cambio circa 30 euro. La conversione nella nostra moneta potrebbe tuttavia non essere precisa e il nuovo hardware, almeno al lancio, potrebbe costare anche 50 euro o giù di lì.

