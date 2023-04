Su Netflix è disponibile la docu-serie “Il caso di Alex Schwazer. La verità è una lunga marcia” strutturata in quattro episodi, prodotta da Indigo Stories, che racconda la storia del marciatore italiano, vincitore della 50 km ai Giochi Olimpici di Pechino, poi finito al centro di una vicenda di doping tinta di giallo, poi diventato un combattuto caso giudiziario.

Alex Schwazer fu trovato positivo il 6 agosto 2012. Squalificato, l’atleta si assunse le sue responsabilità e nel 2015 tornò ad allenarsi insieme a Sandro Donati, con l’obiettivo di partecipare alla Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Il 21 giugno 2016 però un’altra stangata. Alex risultò nuovamente positivo su un campione prelevato a gennaio dello stesso anno e dunque squalificato fino al 2024. Da lì Alex e il suo allenatore, convintissimo che l’atleta fosse pulito, iniziano una vera e propria battaglia legale fatta di sospetti, incongruenze e provette non sigillate. Nonostante l’archiviazione del caso in Italia, datata 2021, Alex risulta ancora sottoposto a squalifica dall’Agenzia mondiale antidoping, che non ha riconosciuto la sentenza del tribunale italiano.

“Volevo mettere un punto, raccontare come sono andate davvero le cose” ha dichiarato Schwazer nella sede di Netflix a Roma, nel giorno del debutto della serie sulla piattaforma streaming, il 13 aprile.

“Non è stato troppo doloroso raccontare certe cose perché sono fatti con i quali ho chiuso – ha spiegato il marciatore – è il mio carattere ho accettato di fare questa serie per il fatto che c’era tempo, quattro appuntamenti di 45 minuti per spiegare bene le cose come sono andate nei dettagli. Una cosa a cui tenevo molto”. La serie non rappresenta per Schwatzer l’occasione per fare giustizia. “Sono un atleta e per me la giustizia sarebbe stata la possibilità di tornare alle gare – ha spiegato – La mia squalifica finisce dopo luglio e questo è un dato di fatto. È troppo doloroso illudersi. Non ho più vent’anni, ho una famiglia, un lavoro”.

