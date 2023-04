Nulla da fare, per il terzo giorno consecutivo non funziona Rabona Mobile, in particolare il suo servizio di connessione di rete. Oramai da mercoledì scorso i clienti del vettore mobile non riescono in alcun modo a navigare con il loro telefono e resta disattivato il servizio di invio SMS, oramai da metà marzo. La situazione appare abbastanza preoccupante ma, almeno dopo tanta attesa, è giunto un riscontro da parte del vettore proprio sulle anomalie tecniche di scena.

Le difficoltà di rete continuano e finalmente Rabona Mobile è intervenuta attraverso il suo canale Facebook per scusarsi del disagio causato nelle ultime ore ai suoi clienti. Peccato non ci siano dettagli sulla natura del disservizio: l’aspetto importante è il fatto che siano in corso i lavori per il ripristino alla normalità della connessione. Non è noto quanto ancora dureranno gli interventi ma, giunti al terzo giorno di errori, c’è la speranza che qualcosa si muova e si possa ripristinare la connessione sui telefoni.

Visto che non funziona Rabona Mobile da più di 48 ore, non si può non parlare di possibile rimborso per il disservizio subito. L’operatore mobile non ha fornito alcun dettaglio al riguardo ma la normativa italiana è dalla parte degli utenti finali. Per ogni giorno di disservizio è previsto il rimborso anche fino a metà della mensilità del piano telefonico personale. Le coordinate di un più che eventuale risarcimento saranno note probabilmente nelle prossime ore: anche se il vettore non si farà portavoce dell’indennizzo in autonomia, non ci sono dubbi sul fatto che più associazioni a difesa dei consumatori entreranno in gioco per tutelare i diritti di assistiti e semplici cittadini. Ogni aggiornamento al riguardo non mancherà di essere comunicato, non appena disponibile. Nel frattempo, non resta che sperare in una risoluzione di tutti i problemi riscontrati finora.

