Arriva un po’ a sorpresa un segnale che non possiamo certo ignorare oggi 14 aprile direttamente dal mondo Apple, visto che nel corso delle prossime settimane potrebbe vedere la luce il nuovo aggiornamento iOS 16.6 secondo quanto trapelato. Nonostante sia in corso il test di iOS 16.5, come abbiamo avuto modo di osservare pochi giorni fa parlandovi della nuova beta messa a disposizione del pubblico, questa volta tocca concentrarsi su un firmware che in tanti non avevano neppure messo in preventivo. Già, perché iOS 17 e la relativa presentazione ufficiale è ormai ad un passo, se pensiamo all’evento in programma come al solito a giugno.

Cosa sappiamo sul nuovo aggiornamento iOS 16.6: le prime tracce emerse in giornata

Allo stato attuale, quali sono le primissime informazioni raccolte a proposito del nuovo aggiornamento iOS 16.6? Come si può facilmente immaginare, l’upgrade in questione sarà probabilmente uno degli ultimi aggiornamenti di iOS 16, prima di imbattersi nell’evento estivo menzionato in precedenza. A quel punto, infatti, tutti gli sforzi dei tecnici si concentreranno sullo sviluppo delle beta iOS 17. Con questi presupposti, non possiamo aspettarci certo una rivoluzione nell’esperienza di utilizzo degli iPhone compatibili tramite il pacchetto software venuto a galla questo venerdì.

Conferme in merito arrivano anche da MacRumors, mentre resta ignota la data di uscita del nuovo aggiornamento. Considerando che sono in lavorazione le beta di iOS 16.5 e che a giugno conosceremo ufficialmente le principali novità di iOS 17, è ipotizzabile che iOS 16.6 possa vedere la luce a maggio. Una soluzione ibrida, che difficilmente troverà differenti collocazioni temporali rispetto a quelle che vi stiamo riportando.

Quali novità vi aspettate dall’aggiornamento iOS 16.6? Fateci sapere la vostra con un commento a fine articolo, in attesa di eventuali segnali ufficiali che potrebbero arrivare direttamente da Apple.

Continua a leggere su optimagazine.com