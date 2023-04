Sono ormai sempre più frequenti gli aggiornamenti WhatsApp che includono nuove funzionalità ed a quanto pare a breve ne arriverà un’altra davvero molto interessante. Stando infatti a quanto riportato da WABetaInfo gli sviluppatori dell’app di messaggistica più popolare al mondo stanno lavorando ai messaggi video. Dopo l’introduzione per i beta tester della Companion Mode, la funzione che permetterà di utilizzare lo stesso account WhatsApp su due dispositivi mobile diversi, ecco che spunta questa possibilità di inviare dei veri e propri video-messaggi.

Focus oggi sui messaggi video tramite WhatsApp: novità e differenze rispetto a quelli standard

Altro aggiornamento in arrivo, dunque, dopo quello trattato ieri a proposito dei pagamenti tramite l’app. Segnali di tale funzione erano emersi già in qualche beta precedente, ma ora sembra che il tutto stia procedendo nel migliore dei modi e questo permetterà di arrivare al rilascio pubblico in poco tempo. Non c’è attualmente una tempistica precisa, ma non dovrebbe mancare molto all’approdo di questa funzione molto interessante su WhatsApp.

Andando più nel dettaglio si avrà modo di inviare dei videomessaggi di 60 secondi ai vari contatti WhatsApp e rispetto ad un comune video il messaggio video può essere registrato e inviato solo in tempo reale. Chiaramente anche questa tipologia di messaggio sarà sottoposta alla crittografia end-to-end e questo significa che solo i destinatari potranno visualizzarli. Per ora resta inibita la possibilità di salvare i video o inoltrarli. Ci sarà un cambiamento a riguardo quando potrà essere attivata poi la modalità di autodistruzione, infatti qui il video potrà essere visualizzato una sola volta e non potrà essere salvato il contenuto.

Come sempre WhatsApp ci tiene alla privacy ed alla sicurezza degli utenti e questa politica riguarderà anche la novità dei messaggi video che potranno diventare un’alternativa più interessante e divertente dei comuni messaggi audio. La funzionalità è ancora in fase di sviluppo, bisogna effettuare dei vari test per renderla perfettamente funzionante e compatibile con altre piattaforme. Un’idea che potrà piacere a molti utenti che utilizzano soprattutto WhatsApp per comunicare con gli altri.

