Il colosso di Seul ha iniziato ad apportare alcune modifiche al design interno ed alla confezione dei suoi telefoni un paio di anni fa in modo che fossero più ecologici. Con la serie Galaxy S23, il produttore sudcoreano ha semplificato la sostituzione delle batterie utilizzando meno colla ed una linguetta. Anche con i suoi telefoni pieghevoli di nuova generazione, l’azienda asiatica ha in programma di apportare miglioramenti simili.

Come riportato da “SamMobile“, le batterie dei Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 sono state ora certificate dall’autorità della sicurezza sudcoreana. Le immagini di quelle batterie hanno rivelato i loro numeri di modello. Il Samsung Galaxy Z Flip 5 avrà due batterie con numeri di modello EB-BF731ABY e EB-BF732ABY. Il Samsung Galaxy Z Fold 5 sarà alimentato da un paio di batterie, con i numeri di modello EB-BF946ABY e EB-BF947ABY. Tutte e quattro le batterie hanno una linguetta di estrazione, che le rende relativamente più facili da sostituire. Le unità sono prodotte dalla società cinese ATL (Amperex Technology Limited) e non dalla società produttrice Samsung SDI.

La batteria secondaria del Samsung Galaxy Z Flip 5 ha una capacità nominale di 971mAh. È più piccola della batteria secondaria del Galaxy Z Flip 4, che ha una capacità nominale di 1040mAh. Tuttavia, non possiamo giungere ad una conclusione prima di esaminare la capacità della batteria principale. Inoltre, l’anno scorso il colosso di Seul ha testato due set di batterie per il Galaxy Z Flip 4 ed ha finito per utilizzare un set con una capacità maggiore. Il produttore asiatico ha deciso di rendere i suoi prodotti e l’intera catena di fornitura più rispettosi dell’ambiente. Come parte della sua vasta strategia eco-compatibile, sta realizzando molti accessori e parti di telefoni utilizzando materiali riciclabili e PCM. La società sudcoreana utilizza anche fonti energetiche sostenibili e utilizza metodi estremi di filtrazione dell’acqua per le sue fabbriche, come pure materiale ecologico e riciclabile per l’imballaggio dei suoi telefoni, tablet, TV e soundbar.

