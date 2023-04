Giungono proprio in queste ore alcuni segnali per certi versi sorprendenti che riguardano i Samsung Galaxy S22 disponibili sul mercato. Da ieri, infatti, risulta disponibile un ulteriore aggiornamento per la serie che presto potrebbe mettere piede anche in Italia e nel resto d’Europa, considerando il fatto che si tratti di una patch aggiuntiva rispetto a quella che ha fatto il proprio esordio nel nostro continente nei giorni scorsi. Come stanno le cose? Secondo quanto emerso in mattinata, ci sono tutti i presupposti per parlare di una potenziale svolta sul fronte fotocamera.

Avvistato un aggiornamento a sorpresa per il Samsung Galaxy S22 in India: potenziale svolta per la fotocamera

Insomma, stiamo vivendo un periodo nel quale non possiamo concentrarci solo sulle promozioni dedicate a questi modelli, in riferimento a quanto abbiamo osservato a Pasquetta anche sulle nostre pagine. Ora, se con la patch in distribuzione sui Samsung Galaxy S22 europei ad inizio mese ci siamo imbattuti nella funzione Image Clipper nell’app Galleria, pare che il pacchetto software avvistato in India tra ieri ed oggi abbia un peso senza precedenti. Già, perché il firmware S90xEXXU4CWCE ha una dimensione di download di circa 1,6 GB e va ben oltre gli standard del produttore coi suoi upgrade mensili.

Allo stato attuale, il changelog del nuovo aggiornamento avvistato sui Samsung Galaxy S22 in commercio in India si limita a mettere in evidenza generici miglioramenti che sono stati apportati alle app Fotocamera e Galleria, insieme a una maggiore sicurezza, ma è chiaro che con un peso simili ci si aspetti qualcosa di più una volta portato a termine il suo download. Insomma, saranno necessari altri due giorni per ottenere riscontri più precisi su quanto introdotto dalla patch.

