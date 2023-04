Da più di 24 ore Rabona Mobile non funziona. Più esattamente dalla mattinata di ieri 12 aprile e ancora in questo giovedì 13 aprile si registrano seri problemi di connessione di rete per l’operatore virtuale. Il down è dunque molto grave e si associa anche a vistosi malfunzionamenti per il servizio clienti del vettore. Senza contare poi il fatto che da settimane i clienti di Rabona appunto sono interessati da altre anomalie riguardanti gli SMS di testo.

Problemi vecchi e recenti

Rabona Mobile non funziona oggi per il servizio di connessione di rete ma è anche vero che dalla metà del mese di marzo i clienti del vettore non sono più riusciti ad inviare alcun SMS a nessun contatto. All’anomalia non ha fatto seguito alcuna spiegazione ufficiale e, da ieri 12 aprile, si è aggiunta anche l’assoluta incapacità di navigare in rete. Sembra quasi di non essere oggi al cospetto di un vero e proprio down di natura tecnica, semmai quasi di un servizio disabilitato per qualche motivo non meglio precisato. Sta di fatto che utilizzare il proprio smartphone nelle sue principali funzioni (che non sia quella di chiamare) resta praticamente impossibile.

C’è anche da far notare poi che, oltre il servizio di connessione Rabona Mobile, non funziona neanche il secondo brand dello stesso operatore virtuale operante su rete Vodafone Si Pronto!?!.

Il punto sul servizio clienti

La cosa più difficile da accettare in questo momento per i clienti del vettore è che se Rabona Mobile non funziona, non è neanche possibile raggiungere il relativo servizio clienti. Gli operatori dedicati al supporto non rispondono al numero 4000, utilizzabile da chi possiede una SIM Rabona appunto ma neanche al recapito 0694800847, contattabile da altra numerazione. Risulta essere anche alquanto anomalo il comportamento del team social del vettore. La pagina Facebook dell’operatore è ferma agli auguri di Pasqua dello scorso 9 aprile e non si registra alcun commento alle lamentele degli utenti di queste ore.

