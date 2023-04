Giungono buone notizie relative ad iOS 17 anche in pieno aprile. L’uscita dell’aggiornamento si avvicina, considerando che la prima release della nuova versione del sistema operativo farà di certo capolino il prossimo 5 giugno all’apertura della WWDC 2023 di Apple. Le indiscrezioni odierne sono state condivise da un leaker autorevole attraverso la fonte accreditata MacRumors. La prossima fatica software si arricchisce di dettagli relativi anche ai widget dinamici.

Prima di addentrarci nelle novità previste per il prossimo iOS 17, sempre in queste ore, viene confermato il supporto dell’aggiornamento in arrivo per tutti i melafonini con a bordo già iOS 16. In pratica tutti gli esemplari Apple, da iPhone 8 e iPhone X in poi, saranno attualizzati. In pochi rimarranno a secco dei cambiamenti ai quali hanno lavorato proprio gli esperti di Cupertino.

In riferimento alle prossime implementazioni di iOS 17, i widget interattivi sarebbero in fase di test. Rispetto ai widget attuali limitati per le loro informazioni in sola lettura, la controparte dinamica in arrivo dovrebbe includere elementi di scorrimento e interruttori per attivare e disattivare funzioni. Finora non si era perseguita questa strada nell’ottica di preservare la batteria dei dispositivi appunto. Ad oggi, probabilmente, si sta sperimentando un nuovo sistema che non incida troppo sull’autonomia dei melafonini vecchi e nuovi.

Altre novità di iOS 17 trapelate in queste ore riguardano la Dynamic Island. Sempre secondo quanto riportato da MacRumors, è confermato che l’isola dinamica troverà posto su tutti i modelli di iPhone 15 in arrivo e che integrerà ancora più informazioni. Ancora, si riconferma in via di una grosso restyling anche il centro di controllo e dovrebbe essere garantita anche una nuova modalità di accesso personalizzata. Ebbene, il prossimo aggiornamento Apple confera ancora una volta la sua natura fortemente evolutiva rispetto all’attuale iOS 16, a differenza di quanto si era pensato in un primo momento.

