Il Patriarca è la nuova serie tv diretta e interpretata da Claudio Amendola che prenderà il via proprio domani, 14 aprile, nel prime time di Canale5 per tenerci compagnia per ben sei settimane, salvo cambiamenti nella programmazione, ma chi sono i protagonisti e chi fa parte del cast? Ne Il Patriarca Claudio Amendola interpreta Nemo Bandera, il Patriarca di Levante, un uomo che ha lottato con tutti i mezzi, anche illegali, per raggiungere il potere.

Intorno a lui ruotano le sue famiglie. Pur essendo molto legato alla moglie Serena, interpretata da Antonia Liskova, e ai due figli, Nina e Carlo, interpretati da Giulia Schiavo e Carmine Buschini, non ha dimenticato il suo primo amore, Ada che ora giace in un letto d’ospedale in coma irreversibile e la sua primogenita Lara (Nava Leoni), nata da questa relazione e cresciuta fuori dalla famiglia. La sua vita viene rimessa completamente in discussione quando una malattia rischia di fargli dimenticare tutto.

L’unico a sapere della malattia del Patriarca è il suo braccio destro, Ferro, interpretato da Michele di Virgilio. A completare il cast de Il Patriarca ci pensa poi Raniero Monaco di Lapio nei panni dell’affascinante avvocato della famiglia Bandera, Mario Rizzi. È come un figlio per Nemo e dopo la morte del padre, Mario è stato accolto nella famiglia del Patriarca ed è cresciuto sotto la sua ala protettrice, diventerà il suo nemico? Al fianco di Mario ci sarà Elisa, fidanzata avvocatessa senza scrupoli, interpretata da Giulia Bevilacqua.

Nel cast de Il Patriarca ritroveremo anche Carlo Calderone nei panni di Malcom, un consulente finanziario assunto da Nemo alla Deep Sea; Primo Reggiani nei panni dell’ispettore di polizia Monterosso; Cecilia Napoli interpreta Alice Florio; Geno Diana è Buscemi, ex ispettore di polizia, 55 anni, è il padre di Alessandro; Antonio De Matteo interpreta Tigre, un narcotrafficante, boss del clan rivale di Nemo; Marius Bizau dà il volto a Freddy. Narcotrafficante di origine rumena; Alice Torriani è Monica, l’affascinante e facoltosa sorella di Serena.