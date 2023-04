Il fiume di persone che hanno partecipato all’instore di Madame a Napoli resiste all’attesa e alla pioggia. La cantautrice vicentina si trova nella città partenopea per incontrare il suo pubblico e offrire qualche scatto, qualche parola e qualche aneddoto sul nuovo album – il secondo – che ha mostrato una deliberata maturazione artistica.

Così Madame, al tavolo con una fan, è intenta a firmare la copia del disco alla ragazza che non nasconde una certa emozione. In quel momento spunta un’altra ragazza, che tra l’altro ricorda vagamente proprio la cantautrice per il taglio di capelli. È la fidanzata, inginocchiata con un anello tra le mani. La fan non nasconde le lacrime, e tra la confusione dell’audio si sente un “sì”. Poi la ragazza torna in piedi e abbraccia la sua compagna.

“Tantissimo amore!“, scrive Madame nella storia Instagram in cui documenta quel momento speciale. “È nato tutto con te”, dice la ragazza con l’anello a Madame, e cadono altre lacrime di gioia. Madame quindi abbraccia le due ragazze mentre il pubblico in attesa, rigorosamente in fila all’ingresso de LaFeltrinelli di Napoli, esplode in un applauso emozionante.

Del resto Madame, nel suo album, ha raccontato l’amore in tutte le sue sfumature. Per molti è stata un’opera di presunzione – troppo giovane, scrivono, per poter dispensare saggezza sul sentimento più tormentato della storia dell’uomo – ma in realtà la cantautrice ha dato un nome e un volto a tanti personaggi ai quali ha affidato la narrazione. Tormentato, del resto, è il contesto in cui è stato scritto il disco.

Dopo i problemi giudiziari per l’inchiesta sui falsi green pass, contro Madame si sono scatenati i social al punto di mettere in dubbio la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano Il Bene Nel Male. Madame all’Ariston è tornata, invece, e ora si riprende il suo tempo e i suoi fan.

Continua a leggere su optimagazine.com