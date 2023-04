Alessandra Mastronardi annuncia, a sorpresa, le sue nozze. Il fortunato è Gianpaolo Sannino, il nuovo compagno che l’attrice de L’Allieva conosce da una vita. Le nozze si celebreranno in Campania, regione di origine di entrambi.

Sulle pagine di Vanity Fair, Alesandra Mastronardi racconta la sua storia d’amore decennale con Gianpaolo Sannino. Tutto è iniziato quando lei girava I Cesaroni: “Avevo 20 anni e appena finito la serie.” Il destino ha voluto che Gianpaolo fosse a Roma per studiare Medicina alla Sapienza.

“Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: ‘Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare'”. E invece è stato amore a prima vista. La storia, però, non è decollata, come ricorda l’attrice 37enne.

Ci sono voluti 17 anni perché i due si ritrovassero. In quell’arco di tempo, Alessandra e Gianpaolo non si sono mai persi di vista, tra messaggi e chiamate. Poi, il destino ci ha messo di nuovo lo zampino. Due anni fa si sono ritrovati al matrimonio della coppia di amici che li aveva fatti conoscere, e da allora non si sono più lasciati.

Il loro debutto come coppia è avvenuto alla Prima della Scala di Milano, poi ci sono state le foto sui social nel corso di un romantico weekend in montagna.

A Vanity Fair, l’attrice ricorda anche com’è avvenuta la proposta di matrimonio: “Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena a Positano, uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni ’50, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando… Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”.

Il matrimonio si celebrerà a luglio.

