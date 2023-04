Se vogliamo collocare Aladdin Sane di David Bowie in una qualche categoria senza nome, possiamo metterlo tra quelli che chi scrive chiama “between albums”, i dischi che si collocano tra due release ingombranti. Più vicini a noi sono i Nirvana con Incesticide (1992), che è sì una raccolta di b-sides e monnezza uscita tra l’iconico Nevermind (1991) e In Utero (1993), ma ha un peso specifico che si fa sentire eccome.

Aladdin Sane di David Bowie esce nel 1973 dopo The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972) e prima di Diamond Dogs (1974), e rischia di rimanerne schiacciato. Eppure Bowie e il produttore e chitarrista Mick Ronson decidono di dare a Ziggy Stardust un’ultima opportunità di stare con gli umani. Lo fanno scrivendo il suo viaggio in America, e il Nuovo Continente è tutto nel pianoforte suonato da Mike Garson che ci racconta Broadway, New York, il rock’n’roll, il jazz e tutte le megalopoli che possiamo percepire in ogni singola nota.

Ogni brano racconta una città, dalla New York di Watch That Man alla Seattle-Phoenix di Drive-In Saturday. C’è tempo anche per i grandi tributi che poi troveranno spazio in Pin Ups (1973) ma che trovano un assaggio nella sua versione di Let’s Spend The Night Together dei Rolling Stones. Le chitarre di Mick Ronson dominano e aprono il disco a partire da Watch That Man per poi continuare in Panic In Detroit e disturbare tutto in Cracked Actor. Lo spazio infinito ritorna in Lady Grinning Soul, tra i brani più intensi e interessanti del disco.

Un’ultima traccia di Ziggy Stardust è nella copertina del fotografo Brian Duffy. Diciamo “ultima” perché Aladdin Sane di David Bowie è l’ultimo album del periodo glam rock nonché l’ultimo viaggio di Ziggy, che “morirà” durante l’ultima data dello Ziggy Stardust Tour del 3 luglio 1973 all’Hammersmith di Londra.

