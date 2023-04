Nella seconda puntata di Rocco Schiavone 5 vedremo il vicequestore avere dei grattacapi per il suo amico Sebastiano. Cosa starà combinando lontano da tutti? Stasera, mercoledì 12 aprile, va in onda un nuovo appuntamento con la serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini.

Ecco le anticipazioni sulla seconda puntata di Rocco Schiavone 5 dal titolo Chi parte e chi resta.

Sebastiano Cecchetti, l’amico fraterno di Rocco, è una mina vagante e per Rocco è fonte di grande preoccupazione. Intanto, però, Rocco deve occuparsi di un nuovo caso di omicidio: viene infatti ritrovato il cadavere della professoressa Martinet, una nota studiosa di Leonardo da Vinci. Le indagini proseguono finché da Roma arriva una notizia molto strana: l’appartamento di Sebastiano è stato messo a soqquadro da qualcuno che cercava qualcosa di importante. La testa di Rocco è un tourbillon di pensieri che lo attanagliano al punto che anche il suo lavoro inizia a risentirne. Anche la relazione con Sandra è diventata ormai difficile da gestire.

Nel cast di Rocco Schiavone 5: Marco Giallini nei panni di Rocco Schiavone; Christian Ginepro è l’agente Domenico D’Intino; Massimiliano Caprara è l’agente Michele Deruta; Gino Nardella è l’agente Ugo Casella; Ernesto D’Argenio è Italo Pierron; Alberto Lo Porto è il vice ispettore Antonio Scipioni; Francesco Acquaroli è Sebastiano Carucci; Miriam Dalmazio interpreta Marina, la moglie defunta di Schiavone, raccogliendo il testimone da Isabella Ragonese; Claudia Vismara è Caterina Rispoli; Carlo Ponti di Sant’Angelo è Gabriele; Anna Bellato è Cecilia Porta; Valeria Solarino è Sandra Buccellato. New entry, Diane Fleri nei panni di una ruvida ispettrice francese, molto simile a Schiavone.

Rocco Schiavone raddoppia in questa settimana; il prossimo appuntamento è per venerdì 14 aprile in via eccezionale.

La seconda puntata di Rocco Schiavone 5 va in onda stasera alle 21:20 su Rai2.

