Il colosso di Seul sta implementando rapidamente l’aggiornamento di sicurezza di aprile 2023 in tutto il mondo. Dopo che l’upgrade è stato rilasciato per i Samsung Galaxy S21, S22, S23 ed alcuni telefoni della serie Galaxy, il produttore asiatico sta procedendo al rilascio del suo ultimo aggiornamento di sicurezza per i suoi nuovi telefoni pieghevoli, Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4.

Come riportato da “SamMobile“, l’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy Z Flip 4 viene fornito con la versione firmware F721BXXU2CWCC ed è disponibile in Europa ed America Latina. Il nuovo upgrade per il Samsung Galaxy Z Fold 4 porta la versione del firmware del telefono a F936BXXU2CWCC e si sta diffondendo in Europa ed America Latina. La patch di sicurezza di aprile 2023 corregge oltre 60 falle di sicurezza negli smartphone e tablet Galaxy. Come installare l’aggiornamento di sicurezza di aprile 2023 a bordo dei Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4? Se possedete uno dei due dispositivi pieghevoli e vivete nelle Regioni sopra menzionate, potete scaricare ed installare il nuovo aggiornamento andando su “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Non dimenticate di procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare all’occorrenza.

Entrambi gli smartphone pieghevoli sono stati lanciati da Samsung a metà del 2022 con il software One UI 4.1.1 basato su Android 12 integrato ed hanno ricevuto l’aggiornamento alla One UI 5.0 basato su Android 13 alla fine del 2022 e la One UI 5.1 all’inizio di quest’anno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

