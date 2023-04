Come ben sappiamo, lo scorso 31 dicembre 2022 Xiaomi ha lanciato in Cina il suo nuovo budget-phone Redmi 12C. Adesso, il dispositivo è arrivato in via ufficiale anche in Italia: andiamo subito a scoprire insieme quali sono le caratteristiche, le specifiche tecniche, il prezzo e la disponibilità. Il device misura 168,76 x 76,41 x 8,77mm per 192gr. di peso; presenta un display LCD con notch a goccia da 6,71 pollici con risoluzione HD+ (1650 x 720 pixel), con proporzioni 20.6:9 e un rapporto di contrasto 1500:1. Inoltre, lo schermo raggiunge fino ad una luminosità massima di 500nit.

Sotto la scocca del Redmi 12C troviamo il processore MediaTek Helio G85, 2.0GHz con GPU Mali G52 MP2, affiancato a memorie RAM LPDDR4X e ROM eMMC 5.1. La variante europea supporterà anche la funzione di estensione della memoria di Xiaomi, permettendo all’entry-level di utilizzare RAM aggiuntiva sfruttando la sua ROM; inoltre, questa variante funzionerà ancora sul sistema operativo Android 12 con interfaccia MIUI 13 in cima. Quanto al comparto fotografico, il dispositivo mostra sul retro una configurazione a doppia fotocamera con un sensore principale da 50MP (F/1.8), mentre davanti ospita un sensore da 5MP (F/2.2) per i selfie. Le fotocamere posteriore e anteriore sono in grado di registrare video 1080p a 30fps.

Il device è alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 10W tramite una porta micro USB. Sul retro dello smartphone troviamo un sensore di impronte digitali. Quanto alla connettività, il telefono supporta Dual SIM, slot per schede microSD, jack per cuffie da 3,5mm, radio FM, 2,4 GHz e 5 GHz Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1 e NFC. Il nuovo Redmi 12C è proposto anche in Italia in offerta lancio a 149,90 euro (nella configurazione 3/32 GB), a 159,90 euro (3/64 GB) e 179,90 euro (4/128 GB). Il dispositivo è già disponibile all’acquisto e in sconto sullo store ufficiale e su Amazon.

Continua a leggere su optimagazine.com