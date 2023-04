Realme ha da poco lanciato un nuovo modello di smartphone economico: il device in questione è il Narzo N55, fresco di annuncio sul mercato indiano. Il telefono presenta alcune specifiche e caratteristiche davvero interessanti e che vale la pena leggere; dunque, ecco a seguire tutti i dovuti dettagli. Iniziamo dal suo design: il dispositivo nella parte anteriore mostra un foro di perforazione che ospita la fotocamera selfie, mentre la parte posteriore presenta due grandi moduli fotocamera di poco rialzati sulla metà superiore lucida.

Il nuovo Realme Narzo N55 sfoggia un display LCD IPS da 6,72 pollici con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sotto la scocca, troviamo il processore MediaTek Helio G88 che è affiancato a un massimo di 6GB di RAM LPDDR4X e fino a 128GB di spazio di archiviazione UFS 2.2. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone entry-level mostra un sensore principale da 64MP, il primo della serie Narzo, e un sensore di profondità da 2MP; frontalmente, invece, la fotocamera selfie è da 8MP.

Il nuovo Narzo N55 è alimentato da una grande batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 33W. Lato software, il device lavora sull’interfaccia utente Realme basata sul sistema operativo Android 13, inoltre, presenta uno scanner di impronte digitali posto sul lato e una porta USB Type-C. Infine, lo smartphone economico si potrà acquistare solo sul sito ufficiale Realme e su Amazon, e sarà disponibile in due configurazioni: una variante da 4 + 64GB e una da 6 + 128GB, mentre le opzioni di colore sono Prime Blue e Prime Black. Quanto al prezzo, il Narzo N55 sarà venduto in India al costo di 10999 rupie indiane (circa 120 euro al cambio) nella versione 4 + 64 GB, e a 12999 rupie (circa 145 euro) in quella da 6 + 128 GB. Per l’arrivo in Italia ancora non si hanno informazioni in merito.

