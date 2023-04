I Pooh all’Arena di Verona nel 2023 per un doppio concerto in programma a settembre, dopo i due spettacoli negli stadi. Il gruppo annuncia il ritorno all’anfiteatro scaligero con un doppio appuntamento: venerdì 29 e sabato 30 settembre.

I Pooh, orfani di Stefano D’Orazio, tornano in concerto in una delle location più care a SDO e proprio lui verrà celebrato in occasione del doppio show di settembre all’Arena. Amico e compagno di vita, non un semplice collega, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli e Red Canzian torneranno sul palco in quattro con Stefano sempre nel cuore.

I biglietti per i concerti all’Arena di Verona saranno disponibili dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 12 aprile, su Ticketone e nei punti vendita abituali dislocati in tutto il territorio italiano.

I biglietti per i concerti negli stadi sono invece già disponibili ovunque.

Prezzi biglietti per i Pooh all’Arena di Verona nel 2023

I concerti dei Pooh nel 2023

I Pooh saranno in concerto allo Stadio San Siro di Milano il 6 luglio e allo Stadio Olimpico di Roma il 15 luglio. A questi due appuntamenti, se ne aggiungono due all’Arena di Verona appena annunciati. Il gruppo si esibirà all’anfiteatro scaligero il 29 e il 30 settembre.

6 luglio: Stadio San Siro, Milano

15 luglio: Stadio Olimpico, Roma

29 settembre: Arena di Verona

30 settembre: Arena di Verona