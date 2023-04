I pagamenti con WhatsApp sbarcano in Brasile. L’annuncio ufficiale del servizio di messaggistica è di queste ore: sia gli utenti che i piccoli clienti business potranno eseguire transazioni sicure direttamente in chat e potranno fare affari più facilmente e in maniera rapida. Lo sviluppo della funzione dura da molto tempo e l’approdo in America Latina era già stato programmato.

I partner di pagamento supportati sono Cielo, Mercado Pago o Rede e le transazioni possono avvenire ora in Brasile con carte di debito, credito e prepagate Mastercard e Visa emesse dalle banche partecipanti. Si tratta di una prima fase di diffusione del prezioso servizio che verrà presto esteso a più tipologie di aziende e in nuovi contesti.

I pagamenti con WhatsApp avvengono in piena sicurezza per gli utenti finali. Questi ultimi, direttamente in una chat, possono eseguire una transazione con la propria carta. Le informazioni sull’acquisto saranno sempre crittografate e per eseguire qualsiasi passaggio di denaro bisognerà sempre fornire un PIN personale di validazione. Con l’introduzione della novità. il team del servizio di messaggistica assicura anche un canale di assistenza clienti del tutto gratuito da utilizzare in caso di necessità.

Potranno beneficiare dell’introduzione dei pagamenti con WhatsApp in Brasile solo coloro che avranno aggiornato il loro servizio all’ultima versione iOS e Android disponibile sul Google Play Store e l’App Store. L’introduzione di questa possibilità in un paese così grande come il Brasile farà di sicuro da apripista anche in altre nazioni. Il team di Meta ha chiarito la sua intenzione di distribuire la funzione anche in altre aree geografiche del mondo. Non sappiamo esattamente quando il passo in avanti si compirà anche per l’Italia ma il 2023 potrebbe essere un anno decisivo per il servizio. Molto dipenderà dalle tempistiche per gli accordi bancari in ogni singola nazione, compresa la nostra.

