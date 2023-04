Non è la prima volta che una truffa SMS GLS balza agli onori della cronaca e probabilmente non sarà neanche l’ultima. In effetti, il noto corriere è spesso protagonista, suo malgrado, di catene di messaggi fake in arrivo sui telefoni di italiani. L’azienda di spedizioni resta del tutto estranea alla vicenda e si unisce alla campagne di comunicazione consapevole organizzate dalla Polizia Postale: l’intento è evitare che il raggiro mieta delle vittime inconsapevoli.

Il nuovo SMS GLS per pacco consegnato ma fermo ad un punto di ritiro fa leva su un dato di fatto insindacabile: chiunque riceve più o meno spesso delle spedizioni a casa e soprattutto nel caso di acquisti importanti, ha molta premura di ricevere quanto comprato. Per questo motivo, l’arrivo di un messaggio telefonico come quello presente nell’immagine di apertura articolo mette in allarme. Il destinatario di turno che crede nella comunicazione teme davvero di non ricevere quanto aspetta e clicca sul collegamento relativo ai punti di ritiro presente nella nota, senza pensarci due volte.

Come accade sempre e anche ora per l’ultima truffa SMS GLS, ecco che il rischio reale si annida nel link presente nella comunicazione. La vittima di turno non otterrà alcuna lista di centri GLS appunto visitando il collegamento. Semmai il sito di atterraggio costruito ad arte da cybercriminali richiederà dati sensibili e personali. Le informazioni potrebbero essere solo di tipo anagrafico o ancora relative ad un metodo di pagamento per sbloccare la consegna del pacco in giacenza. Ogni dato fornito finirà solo nelle mani sbagliate per essere utilizzato in modo truffaldino e illegale.

Per tutto quanto appena chiarito, meglio stare ben lontani dall’ultima truffa SMS GLS. Lo stesso corriere non avviserà mai nessuno della presenza di pacchi in giacenza attraverso un semplice messaggio o mail.

