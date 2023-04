Morgan flop? Il suo nuovo programma viene accusato di essere poco interessante per gli utenti Rai. StraMorgan occupa le pagine del web e della carta stampata, con l’accusa di aver floppato. Da un lato il carattere squisitamente musicale, un approfondimento sui più grandi cantautori sotto la guida di Morgan, dall’altro la seconda serata Rai, due fattori che non hanno di certo aiutato gli ascolti.

Ma il programma di Morgan si può definire flop?

Alle accuse dei detrattori risponde l’artista stesso con un post sui social pubblicato dopo le prime puntate di StraMorgan e rivolto direttamente ai “detrattori”, a coloro che sono sempre stati particolarmente critici nei confronti di Morgan, individuati in coloro che si occupano di scrivere articoli per la carta stampata, ma non solo.

Il ritorno di Morgan in TV, attesissimo per molti, evidentemente ad altri non è andato giù e un format così interessante e rilevante per la musica, ovviamente, non può essere valutato solo per lo share.

“Carissimi detrattori della carta stampata, voi che non vedete la puntata ma guardate solo il puntino, purtroppo dovrete prendere atto che il programma per cui avete gufato ha spaccato“, le parole di Morgan su Instagram. “Che bella smer*ata, più bella della prima serata, più di quello che i vostri paladini raggiungono in due stagioni. In una sola giornata. 6,6 di share. A me dei numeri non frega un caz**, siete voi quelli che ragionate solo a numeri”, aggiunge.

Poi conclude con una precisazione sul numero di telespettatori che lo ha seguito, in TV con Pino Strabioli, e un suggerimento a chi lo critica: “Prendetevi questo bel numeretto e fate un po’ ciò che volete, io me ne vado a letto”.