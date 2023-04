Cast e personaggi di Luce dei Tuoi Occhi 2 sono pronti a tenerci compagnia da oggi, 12 aprile, nel prime time di Canale5, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno – nei panni rispettivamente dell’étoile e coreografa Emma Conti e del professore di liceo Enrico Leoni. A loro si unirà un nuovo personaggio, la bellissima e misteriosa Petra Novak interpretata da Francesca Cavallin.

Nella prima stagione della serie prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa, Emma Conti era tornata a Vicenza, dov’è nata, per cercare fra le ballerine dell’Accademia di Danza fondata da sua madre Paola (Paola Pitagora) la sua bambina creduta morta sedici anni prima. Questa ricerca non ha dato esito ma le ha permesso di conoscere molti segreti legati al passato, di incontrare l’amore e di conoscere sei ballerine che adesso ama come fossero sue figlie.

Ecco il promo di questa seconda stagione:

Cosa succederà nei nuovi episodi di Luce dei tuoi Occhi 2? All’inizio della seconda stagione, Emma ha le sue ballerine, Enrico l’ha chiesta in sposa e Miranda, una delle ballerine dell’Accademia, l’ha praticamente adottata come mamma. Proprio quando sta per voltare pagina, si imbatte in una ragazza sconosciuta che balla con trasporto davanti a una piccola folla e proprio quando lei vorrebbe correrle dietro, Enrico la invita ad andare avanti una volta per tutte.

Al centro di tutto adesso c’è l’Accademia di ballo e un importante esordio a teatro in quel New York con un adattamento coreografico in chiave contemporanea del Lago dei Cigni, con le intramontabili musiche di Tchaikovsky. Emma è chiamata a completare il corpo di ballo selezionando nuovi ballerini e ballerine ma l’arrivo di Petra con sua figlia Diana Novak (Irene Paloma Jona) sconvolgerà tutti gli equilibri fra le allieve e perfino quelli fra Emma ed Enrico.