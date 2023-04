Annalisa a Sanremo 2024? Forse sì. La cantante, però, non sarebbe in gara tra i Campioni del Festival.

Per lei potrebbe essere all’orizzonte un altro ruolo, ben più prestigioso. Annalisa a Sanremo 2024 potrebbe affiancare Amadeus alla conduzione della kermesse. Non sarebbe dunque in competizione ma all’Ariston al fianco del direttore artistico del prossimo Festival.

L’indiscrezione proviene dal settimanale Chi in edicola che parla di voci sul possibile ritorno di Annalisa in Riviera in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo, l’ultima (forse) nelle mani di Amadeus. A differenza degli anni scorsi, però, Annalisa non sarebbe in gara e non presenterebbe nuovi brani inediti. Sarebbe attesa sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con l’inedito ruolo di co-conduttrice, da chiarire il nuemero di serate.

Annalisa a Sanremo 2023 potrebbe esse la spalla fissa delle cinque serate musicali e calcare il palco dalla prima all’ultima puntata. Potrebbe, anche, però, co-condurre solo una o due serate. Nel primo caso, potrebbe prendere il posto che Gianni Morandi ha coperto a Sanremo 2023. Nel secondo caso, potrebbe essere uno dei nomi delle donne che si alterneranno al fianco di Amadeus.