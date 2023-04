Quando Supersonic degli Oasis viene buttato sul mercato, i mattoni rossi che il mondo ha conosciuto con i Fab Four ormai assenti e i Pink Floyd, con i Sex Pistols e i Clash, ritornano nel mondo mainstream con una veste nuova e nuovi volti da sbattere in televisione e in copertina.

Ci sono cinque ragazzi di Manchester che suonano su un tetto, una batteria che parte già decadente, un riff di chitarra che ha quel poco di blues e quel poco di grunge – gli anni sono quelli, non si scappa – e una voce quasi scanzonata che canta su un testo completamente privo di senso. Potrebbe essere la ricetta di un’improvvisazione da sala prove, con musicisti imberbi che fanno le corna e si prendono bene di fronte al poster di Jim Morrison, ma stiamo parlando degli Oasis.

Mentre sono in corso i lavori per il primo album Definitely Maybe (1994), i cinque sono nello studio Pink Museum di Liverpool di proprietà di Tony Griffiths dei Real People e stanno registrando il primo singolo che dovrebbe essere Bring It On Down. Più proseguono i lavori, più gli Oasis non sono convinti. Durante una pausa – leggasi “ca**eggio” – Noel Gallagher tira fuori il riff che tutti conosciamo, il batterista Tony McCarroll lo segue e Bonehead li accompagna.

Tony Griffiths irrompe e consiglia alla band di lavorare su quell’arrangiamento e di costruire un testo. Noel si chiude in una stanza e scrive di getto il testo di un brano che sarà Supersonic mentre gli altri vanno a fare una pausa pranzo. Quando la band rientra, in mezz’ora la canzone è registrata con la voce di Liam Gallagher al primo take.

Supersonic degli Oasis è sporca, con quei cori à la Beatles che dobbiamo a Tony Griffiths, quel modo trascinato di cantare che subisce il fascino del punk e quel “taste of lemon” che i Nirvana usarono come esempio per descrivere il loro stile: una batteria rock’n’roll, un riff ossessivo e un sapore di limone.

