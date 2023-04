Nel lunghissimo weekend di Pasqua, ha letteralmente spopolato la truffa Lego Falcon a 2 euro sul social network Facebook. Le feste primaverili volgono al termine ma non accenna a diminuire la diffusione di un post virale in un cui l’ambitissimo set della Lego viene annunciato come in regalo praticamente, in occasione di un anniversario speciale. Nulla di più falso in realtà e, cadendo nella trappola, si rischia anche troppo.

Il messaggio virale e truffaldino è identico o del tutto simile a quello presente nell’immagine di apertura articolo. Non è in corso alcuna ricorrenza speciale per il novantesimo anniversario del brand Lego ma nemmeno per l’uscita del primo set dedicato alla nota saga Star Wars. Dunque non è di scena una promozione speciale per la quale il modello con i mattoncini del Millenium Falcon costerà soltanto 2 euro per alcuni fortunati acquirenti.

Ripercorrendo uno schema molto simile a quello comune ad altre truffe, il post social contiene un collegamento ad un sito fake Lego. Quest’ultimo non ha nulla a che fare con l’originale e si propone solo come trappola per alcuni malcapitati di turno. I più ingenui crederanno di accaparrarsi un vero affare effettuando una transazione di 2 euro per ricevere a casa proprio un set Lego Falcon a 2 euro. In realtà, consegnando i propri dati del metodo di pagamento per il falso acquisto, proprio i dati di pagamento verranno in realtà consegnati a cybercriminali per utilizzi non certo leciti. Insomma, lasciandosi ingolosire dalla truffa Lego Falcon a 2 euro ora in circolazione su Facebook, non solo non si otterrà alcun set ma preziosi dati personali finiranno nelle mani sbagliate per poi essere utilizzati nel peggior modo possibile, di qui a molto tempo. Meglio tenere a freno mouse e tastiera per evitare il raggiro in questa occasione ma anche in altri contesti simili.

