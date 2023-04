Il Galaxy Z Flip di Samsung riceverà un enorme aggiornamento entro la fine dell’anno. Alcuni potrebbero dire che sarà il miglior aggiornamento nella storia della serie. Vale a dire, ogni minima prova indica che il Samsung Galaxy Z Flip 5 avrà un display secondario più grande, e ora sono emersi maggiori dettagli sulle sue dimensioni e su dove si trova. Come riportato da “SamMobile“, il Samsung Galaxy Z Flip 5 non avrà un display da 3,14 pollici come si diceva in precedenza, ma un pannello ancora più grande da 3,8 pollici, secondo @DSCCRoss. Come abbiamo previsto, lo schermo secondario dovrebbe coprire quasi l’intera metà anteriore del device.

Un pannello da 3,8 pollici è un grande aggiornamento rispetto al display da 1,9 pollici utilizzato dal Samsung Galaxy Z Flip 4 e, per coincidenza, ha le stesse dimensioni del display interno del vecchio Samsung Galaxy Fold 2, che non aveva un pannello pieghevole e presentava un display alto da 3,8 pollici. Oltre alle informazioni sul display secondario di cui sopra, la fonte ha anche rivelato quando Samsung Display inizierà a spedire i pannelli e quando il colosso tecnologico sudcoreano inizierà ad assemblare i prossimi Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5.

Le spedizioni dei pannelli per i due dispositivi pieghevoli di nuova generazione dovrebbero iniziare a maggio: quindi, il colosso di Seul dovrebbe intraprendere il processo di produzione a giugno. Per quanto riguarda quando i dispositivi arriveranno sugli scaffali, dovrebbe essere in un lasso di tempo simile a quello dell’anno scorso, quindi, probabilmente ad agosto. Un altro rapporto di oggi ha suggerito che il colosso di Seul potrebbe utilizzare pannelli OLED basati su materiali M12 per i prossimi telefoni pieghevoli, anche se il primo dispositivo pieghevole di Google potrebbe ottenere display OLED basati su M13 aggiornati.

