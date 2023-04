Ci sono diverse segnalazioni in queste ore, per quanto concerne presunti problemi con CheBanca. In particolare, a cavallo del weekend di Pasqua, fino ad arrivare ad oggi 11 aprile, in tanti si stanno lamentando per bug vari. Basti pensare al fatto che non pochi clienti abbiano segnalato questo martedì difficoltà con il login (soprattutto tramite l’app ufficiale, anche se non manca chi riscontra lo stesso problema dal web), fino ad arrivare alla stessa app che presenta messaggi di errore passando da una pagina all’altra e ai bonifici che non partono.

Registrati problemi con CheBanca oggi 11 aprile tra login, bonifici ed app che non funziona

Va detto che da mesi non si registravano problemi con la banca in questione, come potete notare con il nostro ultimo articolo a tema che abbiamo pubblicato per i clienti e che, a conti fatti, risale al mese di dicembre. A dirla tutta, i problemi CheBanca sul versante bonifici vengono segnalati sia in entrata che in uscita. Al netto dei giorni festivi che ci siamo appena lasciati alle spalle e che per forza di cose generano ritardi coi movimenti di denaro, effettivamente c’è chi attende di visualizzare transazioni da poco meno di una settimana. Vedere per credere la testimonianza che segue:

“Un bonifico urgente effettuato il 6 Aprile ad oggi 11 Aprile non è ancora visibile sul conto. A detta del call center hanno avuto problemi con i bonifici, ma segnalare questi problemi ai correntisti pubblicamente no eh? Un altro bonifico effettuato il 3 Aprile ad oggi non risulta ancora visibile“.

Insomma, tempi di attesa decisamente lunghi per i bonifici in entrata ed in uscita con CheBanca, fermo restando che i problemi di oggi coinvolgono soprattutto l’app ed il messaggio di errore che in tanti stanno visualizzando al momento del login. Restiamo in attesa di riscontri ufficiali da parte dello staff.

