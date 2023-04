Che Dio ci Aiuti 8 non arriverà su Rai1 prima del 2024, ma intanto giungono le prime anticipazioni e indiscrezioni sulla prossima stagione. Avevamo lasciato Azzurra prendere i voti e diventare quindi ufficialmente una suora; il momento particolare ha visto anche il ritorno di Suor Angela (Elena Sofia Ricci).

In Che Dio ci Aiuti 8, il personaggio di Francesca Chillemi sarà quindi una suora a tutti gli effetti. Stando ad alcune voci dal set, divulgate a DiPiù Tv, sembra che l’attrice dovrà “convivere” a lungo con il suo alter ego televisivo:

Francesca Chillemi sa che dovrà convivere a lungo con il personaggio di Azzurra così come è avvenuto per Elena Sofia Ricci con Suor Angela. Si stanno già studiando i nuovi copioni per la prossima stagione che ruoterà ovviamente su Azzurra.

Il personaggio di Azzurra sarà di nuovo protagonista assoluta delle trame di Che Dio ci Aiuti, e al suo fianco ritroveremo anche Suor Teresa (l’attrice Fiorenza Pieri), new entry della settima stagione. Il rapporto tra le due è stato di amore/odio; si sono studiate, si sono sfidate, ma alla fine hanno imparato a comprendersi. La dinamica tra le due è stato uno dei punti focali della trama, orfana di Suor Angela (dopo l’addio come cast principale, Elena Sofia Ricci è tornata saltuariamente nel corso della stagione).

Mentre non è da escludere che ritroveremo l’attrice fiorentina in Che Dio ci Aiuti 8 (anche come guest star), Francesca Chillemi rappresenta l’unica certezza dell’ottava stagione. Ci sentiamo di affiancarle anche Fiorenza Pieri e Valeria Fabrizi (nei panni di Suor Costanza, personaggio già ridimensionato nella passata stagione).

Stando a indiscrezioni dovrebbe tornare anche Pierpaolo Spollon nel ruolo del dottor Emiliano, ma al momento si tratta solo di voci di corridoio. Il percorso del suo personaggio sembra essersi concluso dopo aver trovato la famiglia che desiderava al fianco della giovane estetista Sara e del piccolo Elia.

Per saperne di più non resta che attendere i prossimi mesi.

Continua a leggere su optimagazine.com.