Sopraggiungono notizie davvero incoraggianti in merito alle prestazioni grafiche del prossimo Samsung Galaxy S24. Fonti cinesi, riportate anche dal noto sito di settore SamMobile, sottolineano come i successori dei Samsung Galaxy S23 avranno una marcia in più rispetto ai rivali iPhone 15, grazie all’impiego dello Snapdragon 8 Gen 3 e della GPU ad esso associato.

Notoriamente gli iPhone hanno sempre garantito la migliore esperienza grafica grazie all’evoluzione costante del chip Apple proprietario. Questo predominio non si è ripetuto tuttvia con i Samsung Galaxy S23 dotati (ovunque nel mondo) dello Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740. Quest’ultimo è riuscito a fare meglio dell’Apple A16 Bionic a bordo degli attuali iPhone 15. La storia si dovrebbe ripetere anche con gli Snapdragon 8 Gen 3 attesi sulle ammiraglie di inizio anno prossimo. La relativa GPU impiegata dovrebbe essere più veloce del 50% rispetto a Snapdragon 8 Gen 2 e dovrebbe chiamarsi Adreno 750. Con l’enorme passo in avbanti compiuto a livello di prestazioni, non dovrebbero esserci per nulla speranze per la controparte rappresentata dal chip A17 dei futuri melafonini.

In linea con quanto appena riferito, va anche precisaro che i futuri Samsung Galaxy S24 non dovrebbero neanche essere dotati di una variante standard dello Snapdfragon 8 Gen 3. La relativa versione, come accaduto anche per i Galaxy S23, dovrebbe essere potenziata. Ne dovrebbero guadagnare le performance generali del chip e naturalmente la stessa elaborazione grafica. L’iPhone 15 del prossimo autunno dovrebbe dunque essere decisamente indietro rispetto al rivale Android.

Prima di giungere sul Samsung Galaxy S24, il chip Qualcomm Snapfragon 8 Gen 3 dovrebbe far capolino sui prossimi top di gamma Xiaomi a fine dicembre. Già in quell’occasione, potremmo avere un’idea del loro potenziale. Solo nel febbraio successivo (o giù di lì) toccherebbe al successori dei Galaxy S23 dotarsi della stessa componente, come già indicato, potenziata e personalizzata.

Continua a leggere su optimagazine.com