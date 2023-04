Ci sono nuove segnalazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore per quanto concerne il Samsung Galaxy S23, considerando il fatto che potrebbero esserci problemi in corso con la fotocamera dello smartphone Android lanciato sul mercato un paio di mesi fa. A detta degli utenti (per ora le segnalazioni sono abbastanza circoscritte a dirla tutta), pare che scattando foto in modalità orizzontale potrebbero presentarsi alcuni punti sfocati nelle immagini salvate in galleria. Soprattutto in prossimità del bordo sinistro dello schermo, al punto da allertare diversi acquirenti in giro per il mondo.

Cosa sappiamo sui possibili problemi per il Samsung Galaxy S23 con la sua fotocamera

Come se non bastassero alcune considerazioni di carattere generale, come quelle riportate alcuni giorni fa sul nostro magazine in merito alla propensione degli stessi Samsung Galaxy S23 di “perdere valore” con maggiore velocità rispetto a quello che sta avvenendo con gli iPhone 14, ora abbiamo un’altra questione delicata da affrontare. Certo, ad oggi la mole di segnalazioni non è tale da farci parlare di un problema ampiamente diffuso e generalizzato in tutto il mondo, ma è chiaro che quanto riportato dagli utenti ad aprile sul fronte fotocamera debba essere valutato con grande attenzione dallo staff tecnico.

Non è un caso che allo stato attuale Samsung non abbia ancora rilasciato comunicazioni in merito, ma è probabile che a stretto giro ci siano quantomeno dei feedback all’interno della community ufficiale, in modo da gettare acqua sul fuoco per i tanti possessori di un Samsung Galaxy S23 in preallarme. Il bug, se confermato, limiterebbe non solo l’aspetto delle immagini in generale, ma rischierebbe al contempo di rendere inutilizzabili le foto dei documenti.

Dai primi sondaggi, in ogni caso, sembrerebbe che il Samsung Galaxy S23 Ultra non soffra di questo problema. Vi terremo aggiornati con ulteriori dettagli su questa vicenda, fermo restando che secondo alcune fonti Samsung pare stia verificando il tutto.

Continua a leggere su optimagazine.com