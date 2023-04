Alcuni giorni fa ha fatto il suo debutto il nuovo POCO C51, il nuovo smartphone di fascia economica del produttore cinese che per adesso è stato lanciato solamente sul mercato indiano. Il device è dotato di una scheda tecnica tipica di un telefono da entry-level e di una buona durata della batteria. Sappiamo anche che questo dispositivo è il rebrand del Redmi A2+ cui debutto è avvenuto lo scorso mese di marzo. Detto ciò, non ci resta che andare subito a dare un’occhiata alle caratteristiche e specifiche tecniche.

Il POCO C51 presenta un display LCD da 6,52 pollici (con risoluzione 1600 x 720 pixel), con luminosità di 400nit e risoluzione HD+. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Helio G36, affiancato a 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 1TB tramite lo slot microSD). C’è da dire anche che il device possiede la funzione Turbo RAM, che consente di espandere (in maniera virtuale) la memoria RAM fino a un massimo di 3GB in più. Per quanto riguarda il comparto fotografico il telefono offre ben poco, ovvero: una Dual AI camera da 8MP e un sensore VGA da 0,08MP per i dati di profondità. Frontalmente, la fotocamera selfie è da 5MP.

ARTICOLI CORRELATI

Per quanto concerne la connettività, il nuovo POCO C51 offre: Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, GPS e un jack per cuffie da 3,5mm. Tuttavia, per questa tipologia di modello entry-level non è previsto l’NFC e il supporto alla rete 5G. Il tutto è alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida via cavo a 10W. Lato software lo smartphone lavora con il sistema operativo Android 13 Go Edition. Infine, il device è disponibile nei colori Power Black e Royal Blue, mentre il prezzo è fissato a 8499 rupie indiane, che con l’attuale cambio corrisponde a soli circa 95 euro (trattandosi di un telefono molto economico).

Continua a leggere su optimagazine.com