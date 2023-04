Display ad alta qualità e risoluzione, processori di ultima generazione, buon comparto fotografico, alta autonomia: queste sono solo alcune delle caratteristiche che uno smartphone deve avere per essere considerato un top di gamma.

Durante il Mobile World Congress di Barcellona sono stati presentati, per il 2023, nuovi prodotti che si preparano a conquistare il mercato dei cellulari di fascia alta. Si tratta di modelli di ultima generazione che presto troveremo negli scaffali dei migliori store. Se siete interessati all’acquisto, date uno sguardo alla nostra rapida panoramica che metterà in evidenza i tre dispositivi mobili che meglio si apprestano a rivoluzionare il mondo della telefonia.

Xiaomi 13 Pro

Design studiato nei particolari per il modello Xiaomi 13 Pro, caratterizzato da un display AMOLED edge-to-edge da 6,73 pollici, con risoluzione di 3200 x 1440 pixel e luminosità di picco di 1900 nit. Farà felice tutti gli amanti delle linee curate e della raffinatezza, con i suoi bordi arrotondati, la sua cornice sottile e la sua scocca lucida in bioceramica bianca o nera.

Dispone di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e di un sistema di fotocamere eccezionale, dotato di lenti fotografiche Leica, che, sicuramente, attirerà gli amanti della fotografia. È in grado di ricaricarsi completamente in meno di venti minuti grazie alla sua HyperCharge da 120 W.

HONOR Magic5 Pro

Altro debutto importante al Mobile World Congress di Barcellona è quello del modello Magic5 Pro della HONOR che uscirà nei mercati italiani a maggio del 2023.

È un vero e proprio portento tecnologico, che ancora prima di apparire sugli scaffali dei migliori store, ha conquistato il primo posto nella classifica fotografica DxOMark e ben altri 18 premi al MWC 2023, risultando il migliore tra tutti i cellulari presentati

Punta a 360 gradi al comfort dell’utente. Ne sono un esempio il suo display Oled ultra-dinamico da 6,81 pollici, con certificazioni TÜV Rheinland Circadian Friendly e Low Blue Light che attestano la sua capacità di donare comfort alla vista in ogni momento e situazione.

Grazie al suo sistema di fotocamere, che consta di ben 3 sensori posteriori da 50 MP più uno anteriore da 12 MP, niente sarà più impossibile da fotografare, neanche i soggetti in movimento. Ottimi anche i sistemi di sicurezza e l’autonomia di 2 giorni di cui gode grazie alla sua batteria al litio da 5100 mAh. Il dispositivo supporta la ricarica via cavo da 66 W e la ricarica turbo wireless da 50 W.

Vivo X90 Pro

Anche il Vivo X90 Pro punta su un sistema di tre fotocamere di ottimo livello e sul sistema di ricarica superveloce della batteria a 120 W.

Il suo display AMOLED promette di durare nel tempo grazie alla disposizione Blue Diamond Pixel che garantisce un minor degrado dello schermo. La regolazione PWM dimming a 2160 Hz di cui dispone consente di gestire la luce, garantendo un minore affaticamento della vista.

È un telefono che sicuramente verrà apprezzato dagli amanti del gaming per le animazioni pulite che regala. Il suo processore Media Tek Dimensity 9200 e il sistema di dissipazione di cui è dotato permettono a questo cellulare di non surriscaldarsi, e quindi agli utenti di poterci giocare anche per molto tempo senza problemi.

Conclusioni

Dopo questa veloce e breve carrellata sui migliori modelli di smartphone presentati al MCW di Barcellona vi sarete fatti un’idea di cosa troverete nei negozi di telefonia nei prossimi mesi.

Non potrà sicuramente mancare l’HONOR Magic 5 Pro lancio di un’azienda che sta imponendosi sempre più nel settore. Visto i numerosi riconoscimenti attribuiti a questo modello possiamo senza dubbio definire il Magic5 pro di HONOR il miglior cellulare top di gamma del 2023.

