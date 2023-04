Se siete in cerca di un nuovo smartphone top di gamma e del marchio Apple, vi consigliamo l’iPhone 14 disponibile su Amazon con un’interessante sconto del 14% al prezzo di 999 euro (invece di 1159 euro di listino). Il super dispositivo lo troverete nel colore Mezzanotte, Product Red, Azzurro e Giallo, e nel taglio di memoria da 6GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. La disponibilità del prodotto è immediata, è venduto e spedito dall’e-commerce, i resi e la consegna sono gratuiti. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Offerta Apple iPhone 14 (256 GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 20 ore di...

L’ iPhone 14 presenta un display Super Retina XDR con ProMotion da 6,1 pollici, è resistente all’acqua alla polvere grazie al fronte in ceramica Shield, retro in vetro e design in alluminio, con grado di classificazione IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529. Sotto la scocca troviamo un chip A15 Bionic con una CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il device mostra sul retro un modulo con doppia fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 12MP e un ultra-wide da 12MP dotato di modalità ritratto, controllo di profondità, illuminazione ritratto, Smart HDR 4 e video 4K Dolby Vision HDR fino a 60 fps; frontalmente, la fotocamera selfie TrueDepth è da 12MP con modalità ritratto, controllo di profondità, illuminazione ritratto e Smart HDR 4.

Quanto all’autonomia, il bellissimo iPhone 14 di Apple è alimentato da una super batteria che dura tutto il giorno dotata di ricarica veloce da 20W, che si ricarica fino al 50% in 30 minuti; garantisce fino a 20 ore di riproduzione video e fino a 16 ore di riproduzione video in streaming; assicura, inoltre, fino a 80 ore di riproduzione audio.

Continua a leggere su optimagazine.com