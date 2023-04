Ancora repliche di lusso per Rai1 che torna in tv con Imma Taranni e Dai Sassi alle Stelle dopo gli ottimi ascolti della scorsa settimana. Vanessa Scalera continua a tenere incollato davanti allo schermo il pubblico con i suoi casi e la sua vita un po’confusionaria e lo stesso proverà a fare oggi, 11 aprile, in prime time. Ad andare in onda questa sera sarà il terzo episodio della seconda stagione in cui la scienziata Marta Ventura, amica di Diana, viene ritrovata assassinata al Centro di Geodesia di Matera.

A quel punto, accompagnata dalla Bartolini, nuovo rinforzo della PG, Imma Tataranni inizia ad indagare su più piste ma la verità, venuta a galla grazie a una scoperta casuale di Diana, è però completamente diversa dall’ipotesi inizialmente perseguita. In procura gli animi sono in subbuglio, Diana è sconvolta per la morte dell’amica, Imma pensa che Calogiuri tradisca Jessica con la nuova arrivata, la Bartolini, e gli fa una paternale. Cosa succederà a quel punto?

La serie dovrebbe andare in onda in replica ancora per tutto il mese di aprile visto che, secondo le ultime novità del palinsesto, il prossimo 25 aprile non è prevista la messa in onda per via delle feste. I fan sanno bene che Imma Tataranni tornerà il prossimo anno con una terza stagione già annunciata, forse l’ultima della serie.

Tutti coloro che non vogliono aspettare la messa in onda prevista per questa sera possono rivedere l’episodio dal titolo Dai Sassi alle Stelle nella sezione video Rai dedicata a Imma Tataranni 2. L’episodio in oggetto è raggiungibile cliccando qui.