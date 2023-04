La Companion Mode è oramai realtà per gli smartphone Android e si può utilizzare lo stesso numero WhatsApp su due telefoni diversi o anche di più. La possibilità, per ora, è esclusiva per i beta tester del programma di messaggistica sul Play Store o almeno coloro che hanno già effettuato l’aggiornamento 2.23.8.2. La funzione era molto attesa, almeno dal suo annuncio lo scorso novembre, ma ora dalle parole si è passati ai fatti.

La modalitù Companion appunto consente di collegare il proprio account e dunque lo stesso numero WhatsApp su 2 telefoni diversi. Grazie alla novità, gli utenti possono accedere alle proprie chat sul secondo dispositivo, anche senza che il dispositivo principale sia connesso alla rete. Le conversazioni sono tutte sincronizzate, in modo che nessun contenuto venga perso su nessuno dei due device interessati. Per procedere all’operazione di associazione, sarà necessario che entrambi gli smartphone (in realtà anche fino a 4) siano aggiornati all’ultima versione beta del servizio di messaggistica scaricabile sul Play Store. Almeno per il momento, la modalità non è disponibile su WhatsApp per iOS, dunque fra due iPhone.

Come si procede dunque per ottenere lo stesso numero WhatsApp su 2 telefoni? I passaggi sono quelli di seguito elencati:

i due dispositivi dovranno avere a bordo le ultime versioni beta di WhatsApp Messenger o WhatsApp Business dal Google Play Store;

dal menù overflow all’interno della schermata di registrazione di WhatsApp del dispositivo secondario, comparirà ora l’opzione “Collega un dispositivo”;

bisognerà aprire WhatsApp sul dispositivo principale, andare su Impostazioni e visitare la sezione Dispositivi collegati.

infine andrà puntato il dispositivo principale verso quello secondario per acquisire il relativo codice QR e dunque procedere all’associazione.

Siamo ancora nella fase beta della funzione e potrebbero ancora verificarsi anomalie per l’opzione. La relativa versione definitiva della novità potrebbe far capolino per tutti sul Play Store nel corso delle prossime settimane.

