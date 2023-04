Morgan torna in Rai: tutto è pronto per la prima parte di StraMorgan su Rai2 stasera, lunedì 10 aprile. Il programma musicale di Morgan con Pino Strabioli è atteso in TV in 4 serate, da lunedì 10 a giovedì 13 aprile.

Ospite di Domenica In il 9 aprile, per parlare di musica e del suo programma, Morgan ha risposto anche ad una domanda indiscreta. La padrona di casa gli ha infatti chiesto se fosse stato pagato dalla Rai per questo nuovo format che riporta in TV la musica di spessore, quella dei cantautori e degli artisti che Morgan ama e che intende far conoscere al pubblico.

Con Morgan ci sarà Pino Strabioli, suo braccio destro in un inedito viaggio nel mondo della musica che affonda le sue radici in tempi lontani, ma sempre attuali, alla scoperta della più bella musica evergreen. Ogni puntata sarà dedicata ad un grande artista del panorama musicale. Si parte con Franco Battiato, lunedì 10 aprile. La seconda puntata sarà dedicata a Lucio Battisti. Nella terza puntata di mercoledì 12 aprile si parlerà di Fabrizio De André. L’ultimo appuntamento sarà dedicato a Luigi Tenco.

StraMorgan andrà in onda in seconda serata su Rai2, dalle ore 23:05 alle ore 00:30.

Mara Venier è una donna della TV che conosce molto bene le logiche del mercato televisivo. Si è fatta due conti: tra gli argomenti trattati, che potrebbero non interessare nell’immediato il grande pubblico, e la seconda serata – meno remunerativa rispetto alla prima serata – quanto è stato pagato Morgan e, soprattutto, gli è stato corrisposto un compenso?

“Ma ti hanno pagato, no?”, gli chiede senza mezzi termini. Morgan risponde divertito, senza peli sulla lingua: “Beh qualcosina, ma noi non lavoriamo per soldi, lo sai”. E Pino Strabioli – anche lui presente in puntata – aggiunge: “Noi siamo già nati ricchi”.

