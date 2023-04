Nel giro di qualche mese il prezzo del Samsung Galaxy S22 sta diventando sempre più conveniente, anche grazie all’approdo sul mercato del Galaxy S23, suo successore. Rispetto ai modelli di stampo Apple, c’è la possibilità di approfittare di sconti più importanti per gli smartphone Android a distanza di un anno dal loro debutto sul mercato. Inevitabilmente c’è una svalutazione maggiore che però non intacca sulla qualità del prodotto in questione.

Esaminiamo a Pasquetta l’offerta con un Samsung Galaxy S22 a prezzo molto basso: situazione su Amazon

Ancora una promozione, dunque, dopo quella che abbiamo esaminato la scorsa settimana. Il Samsung Galaxy S22 resta uno dei top di gamma più interessanti presenti sul mercato, grazie ad un comparto tecnico ancora attuale e che non ha di certo nulla da invidiare alla concorrenza. Se quindi si ha intenzione di risparmiare qualche euro in più nell’acquisto di un nuovo smartphone Android appartenente alla fascia alta del mercato, quest’offerta odierna di Amazon per il Samsung Galaxy S22 nero da 128GB di memoria interna può fare al caso vostro.

Approfondendo l’offerta si può notare come ci sia stato un ulteriore sconto del 7% e dai 599 euro di qualche settimana fa, si è arrivati ai 559 euro di quest’oggi. Un risparmio ulteriore che sicuramente potrà essere preso in considerazione da qualche utente ancora indeciso sull’acquisto di un nuovo smartphone Android. Tra l’altro ritroviamo una disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e la consegna sarà gratuita. Nel giro di pochi giorni questo Samsung Galaxy S22 arriverà nelle vostre case.

Altro vantaggio dell’acquisto su Amazon è la possibilità di sfruttare il pagamento a rate con Cofidis, il che permetterà di dilazionare la spesa nel tempo e più utenti potranno pensare di acquistare questo top di gamma del 2022. Approfondendo la questione specifiche tecniche, ricordiamo come questo dispositivo Android sia dotato di display Infinity-O a 120Hz da 6,1 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte. Chip da 4nm per prestazioni fulminee ed una tripla fotocamera posteriore con AI e sensore principale da 48 megapixel per scatti di altissima qualità. A voi la decisione finale se puntare o meno su tale device.

