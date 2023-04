Tutto è pronto per la partenza di Luce dei Tuoi Occhi 2 su Canale5. L’appuntamento da segnare sul calendario è il 12 aprile ovvero mercoledì in prima serata e anche la trama sarà ancora la stessa, almeno in parte, riprendendo dal dolore di Emma Conti che non è riuscita a trovare sua figlia. La donna è pronta ad andare avanti spinta dalla responsabilità morale verso le sue allieve, ma siamo sicuri che lo farà davvero?

Le anticipazioni di Luce dei Tuoi Occhi 2 rivelano che una serie di rivelazioni sconvolgenti ed alcune misteriose scomparse costringeranno Emma a rivedere i suoi piani e dividersi, ancora una volta, tra quello che è il suo ruolo di insegnante e quello di investigatrice. Al centro dei nuovi episodi ci sarà un’indagine thriller che costituisce il filo rosso di questa stagione insieme alla sua battaglia per non perdere l’amore di Enrico.

Ecco il promo dei nuovi episodi della serie:

Nel cast di Luce dei tuoi Occhi 2 ci saranno Anna Valle, Giuseppe Zeno, Francesca Cavallin, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Elisa Visari, Gea Dall’Orto. Anna Valle a Verissimo ha annunciato che ci saranno delle novità per via di alcune audizioni per la loro compagnia di ballo e questo regalerà ai nuovi episodi delle dinamiche tutte nuove e, quindi, nuove trame a parte quella che farà da collante, quella della figlia di Emma Conti.

Anche la seconda stagione della serie con Anna Valle sarà composta da sei episodi e andrà avanti per tre settimane anche se il 26 aprile non è prevista la messa in onda. Dovremo capire nei prossimi giorni come cambierà la programmazione.