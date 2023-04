I Jalisse all’Isola dei Famosi 2023. Il duo non è riuscito a salire sul palco dell’Ariston in questi anni per via dei no di Amadeus ma, a quanto pare, hanno trovato il modo di ripercorrere la strada della popolarità ricorrendo ai reality e, in particolare, proprio a questo che prenderà il via il 17 aprile prossimo. Al momento i fan stanno ancora vagliando i nomi annunciati ma il cast sembra non convincere e non solo per via di alcuni nomi, quasi sconosciuti, ma anche perché i concorrenti sembrano un po’ pochi, ce ne saranno altri che si aggiungeranno in corso d’opera?

Proprio in queste ore di festa, dopo la conferma della coppia formata da Ilary Blasi e Alvin, è arrivata quella del cast ufficiale a cominciare dagli opinionisti, ovvero Enrico Papi e Vladimir Luxuria. e finendo ai primi concorrenti di questa nuova edizione: Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Helena Prestes, Christopher Leoni, Claudia Motta, Pamela Camassa, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo e Cristina Scuccia.

A loro si sono uniti in queste ore altri concorrenti. In particolare i Jalisse all’Isola dei Famosi 2023 ci andranno in compagnia dell’irriverente duo dello “Zoo di 105” formato da Marco Mazzoli e Paolo Noise (che parteciperanno in coppia, almeno inizialmente proprio come Cecchi Paone e il fidanzato), il presentatore Marco Predolin e l’ex rugbista e conduttore tv Andrea Lo Cicero.

Il resto lo scopriremo in questa settimana visto che la nuova edizione del reality prenderà il via il 17 aprile.