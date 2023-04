Al concerto dei Doors a Boston regna il caos, non certo una novità per quei quattro ragazzi capitanati da Jim Morrison che già nel 1969 è stato accusato di aver mostrato i genitali in pubblico. Un’accusa infondata, dal momento che di quella serata a Miami – The Miami Incident – esistono foto che documentano tutt’altro.

Il 10 aprile 1970 i Doors arrivano a Boston, dove sono programmati due concerti. Il secondo sfiora il coprifuoco delle 2 del mattino, quindi il manager della Boston Arena sta sudando freddo per due motivi: Jim Morrison è noto per essere imprevedibile e i Doors sono noti per i tempi dilatati dei loro spettacoli. Quel giorno Jim, come ricordano alcuni testimoni, ha bevuto tutto il giorno. Il suo stato fisico e mentale è deteriorato: il Re Lucertola assume droghe e superalcolici, è sempre più fuori forma e il live act assume progressivamente i caratteri di un cabaret senza controllo anziché di un concerto rock.

Tuttavia, il primo show a Boston fila liscio. Il secondo ha inizio a mezzanotte. Jim è tranquillo, scherza col pubblico e non fa scandali. Quando si approssima l’ora del coprifuoco, il manager della Boston Arena stacca la spina. Il microfono di Jim Morrison, però, è collegato a delle PA indipendenti. Ray Manzarek vede il suo frontman iniziare a sganciare qualche volgarità verso il pubblico e cerca di scongiurare il peggio.

Ray afferra Jim e lo trascina dietro le quinte, ma il Re Lucertola si divincola e torna sul palco. “Dovremmo riunirci tutti e divertirci, perché gli stron*i vinceranno se glielo permettiamo”. A proposito di divertimento, quindi, Jim esclama: “Volete vedere i miei genitali?“.

È pura turbolenza. Tuttavia, lo staff dell’Arena consente alla band di riprendere lo show che riparte sulle note di Been Down So Long. È una delle tante tappe della fine dei Doors che precedono la morte di Jim Morrison, che si spegnerà il 3 luglio 1971 a Parigi.

