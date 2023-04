Una serata evento a Pasqua con NCIS Los Angeles 14, NCIS 20 e NCIS Hawaii. La domenica di Pasqua va in onda il crossover tra le tre serie tv con un triplo episodio.

Per la prima volta le tre squadre si uniscono per risolvere un caso ad alto rischio. Un’unica indagine che si dipana lungo tre episodi, pensati nel ventesimo anno di vita della serie NCIS, che racconta le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa, per regalare emozioni, grande azione, situazioni inattese e colpi di scena al proprio pubblico.

Tutti e tre gli episodi si intitolano Gioco di squadra. Nell’episodio 20×10 di NCIS:

A Washington, sede del Naval Criminal Investigative Service, arrivano la Tennant (Vanessa Lachey) e Boone dalle Hawaii, e Callen e Hannah da Los Angeles, per partecipare alla festa di pensionamento dell’istruttore del FLETC Dale Harding, noto a tutti come “il Professore”. La festa viene annullata, perché Harding viene trovato morto nel suo appartamento: si è suicidato sparandosi un colpo alla testa. Tutti sono increduli, ma anche sospettati, non c’era nessun motivo che potesse spingere il Professore a compiere un gesto simile. Proprio da Washington, città di azione della serie madre NCIS, e da un caso apparentemente semplice, prende l’avvio un’indagine complessa e articolata che si sviluppa in tre luoghi diversi degli Stati Uniti e che richiede l’impegno di tutte e tre le squadre per essere risolta.

Il crossover prosegue con l’episodio 2×10 di NCIS Hawaii:

Jane, Jimmy e Sam sono stati rapiti da Melina Devlin, un’agente della CIA che sta dirigendo un’indagine segreta su Simon Williams e vuole ottenere informazioni da loro. Parker (Gary Cole) arriva alle Hawaii e prende in mano le indagini. Grazie ai fascicoli dell’FBI, identificano un noto collaboratore di Williams, Mel Cano, che poco dopo, troveranno morto. Intanto Morgan Miller, una contractor corrotta della CIA, si infiltra nella squadra facendosi passare per Melina Devlin…

La serata si conclude con l‘episodio 14×10 di NCIS Los Angeles:

Kilbride è sparito senza lasciare traccia e il Direttore Vance ha mandato a Los Angeles Parker, Torres, Lucy e la Tennant ad aiutare i colleghi nelle ricerche. Il motivo della sparizione è legato al fatto che il Simon Williams, un gruppo creato e chiuso molti anni prima da alcuni agenti della CIA, dei quali Kilbride è l’unico superstite, è stato ricostituito per scopi criminali da una fazione ombra, capeggiata da una certa Morgan Miller. Quest’ultima, desiderosa di uccidere Kilbride, rapisce Rountree e lo tortura per arrivare all’ammiraglio…

Domenica 16 aprile la programmazione su Rai2 tornerà ad essere regolare con NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13.

L’appuntamento con il maxi crossover tra NCIS 20, NCIS Hawaii 2 e NCIS Los Angeles 20 è dalle 21:00 su Rai2.

