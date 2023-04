Potrebbe presto arrivare anche il Samsung Galaxy Tab S9 FE, tra l’altro in due differenti varianti di cui vi parleremo meglio a seguire. I dispositivi sarebbero spinti entrambi dal processore Exynos 1380, chipset che è già stato utilizzato dal colosso di Seul per il Samsung Galaxy A54 5G (SoC di fascia media, con quattro core Cortex-A78 da 2.4GHz, quattro core Cortex-A55 da 2.0GHz ed una scheda grafica Mali-G68 MP5).

I tablet sono passati su Geekbench, riportando specifici punteggi in single e multi-core. L’SM-X516B dovrebbe essere la versione più minuta, con 6GB di RAM, mentre l’SM-X616B dovrebbe presentare uno schermo più grande, 8GB di RAM ed un prezzo senz’altro più consistente. I Samsung Galaxy Tab S9 FE, nel caso in cui fossero confermati (come crediamo), verrebbero presentati nel prossimo mese di agosto insieme agli altri tre modelli della line-up principale, per poter offrire un’alternativa più economica a chiunque voglia protendere per l’acquisto di questo genere di terminale (non abbiamo nulla contro i tablet, ma purtroppo il mercato sembra andare in un’altra direzione, almeno in questo preciso momento storico).

ARTICOLI CORRELATI

Di questi tempi non tutti vogliono puntare su un dispositivo come il tablet, anche se c’è ancora chi è disposto ad assicurarsene uno per lavoro o per diletto. Attualmente vanno molto più di moda i device pieghevoli, che, ad ogni modo, non hanno ancora raggiunto, anche una volta aperti, le dimensioni di un vero tablet. Staremo a vedere come la tecnologia evolverà nel corso dei mesi e degli anni, fornendo di sicuro tutti gli strumenti necessari per accrescrere la produttività ed il divertimento degli utenti. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com